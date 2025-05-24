Хельмут Марко дал совет Хаджару после фразы «я тупой» по радио

Хельмут Марко дал совет Хаджару после фразы «я тупой» по радиоGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отреагировал на самокритику новичка Исака Хаджара после ошибки во второй пятничной тренировке Гран При Монако.