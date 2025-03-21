Сколько репортажей о ветеранах и детях Великой Отечественной войны уже создано. Но ведь каждый — это бесценный материал.
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Сколько репортажей о ветеранах и детях Великой Отечественной войны уже создано. Но ведь каждый — это бесценный материал.