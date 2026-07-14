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Газета.ру

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Mirror: В Австралии пожилые супруги сбежали из дома престарелых

Mirror: В Австралии пожилые супруги сбежали из дома престарелых

В Австралии пожилая пара сбежала из дома престарелых, пишет Mirror. В Мельбурне 89-летний Колин и 83-летняя Клодетт Герагти сбежали из дома престарелых, потому что, по словам их дочери, им "не нравилось" в учреждении.

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