Mirror: В Австралии пожилые супруги сбежали из дома престарелых

В Австралии пожилая пара сбежала из дома престарелых, пишет Mirror. В Мельбурне 89-летний Колин и 83-летняя Клодетт Герагти сбежали из дома престарелых, потому что, по словам их дочери, им "не нравилось" в учреждении.
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