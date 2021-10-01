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Владельцам Toyota и Lexus гарантируют 7-летнюю защиту от поломок: это бесплатно, но есть нюансы

Владельцам Toyota и Lexus гарантируют 7-летнюю защиту от поломок: это бесплатно, но есть нюансы

Теперь все владельцы Toyota и Lexus купленных и обслуживаемых у официальных дилеров могут на протяжении 7 лет с момента первой продажи автомобиля (или до достижения пробега 160 000 км) бесплатно пользоваться фирменным постгарантийным обслуживанием.

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