Владельцам Toyota и Lexus гарантируют 7-летнюю защиту от поломок: это бесплатно, но есть нюансы

Теперь все владельцы Toyota и Lexus купленных и обслуживаемых у официальных дилеров могут на протяжении 7 лет с момента первой продажи автомобиля (или до достижения пробега 160 000 км) бесплатно пользоваться фирменным постгарантийным обслуживанием.