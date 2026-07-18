Телегин должен Пелагее более 8,4 млн рублей, его имущество в розыске. Олимпийский чемпион сократил сумму долга с 71+ млн рублей (ТАСС)

Имущество олимпийского чемпиона, заместителя генерального директора « Лады » Ивана Телегина могут выставить на торги и распродать в счет погашения долга перед бывшей женой – заслуженной артисткой России Пелагеей .
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