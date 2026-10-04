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Царьград

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Юрканс потребовал нормализации отношений Латвии с Россией

Юрканс потребовал нормализации отношений Латвии с Россией

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс призвал к улучшению отношений с Россией и независимости от ЕС. В феврале премьер-министр Латвии и президент Эстонии предложили возобновить переговоры между ЕС и Россией, назначив спецпосланника для этой задачи.

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