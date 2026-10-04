Юрканс потребовал нормализации отношений Латвии с Россией

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс призвал к улучшению отношений с Россией и независимости от ЕС. В феврале премьер-министр Латвии и президент Эстонии предложили возобновить переговоры между ЕС и Россией, назначив спецпосланника для этой задачи.