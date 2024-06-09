Латвия и Британия отправят Киеву сотни FPV-дронов, но уже сейчас у врага масса беспилотников, которых они не жалеют.
"ОФИЦЕРОВ НАТО НАКРЫЛО ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ": КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, О КОТОРОМ МОЛЧАТ СВОДКИ, НАЧИНАЕТСЯ
Комментарии
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Владимир Елкин
Для этого надо утопить "велико"британию в Атлантике! Кто захочет повторить участь бритов???
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1 час.
Александр Доливо
Вот эти самые два миллиарда рублей которые просрали на ПЭМФ можно было пустить на обеспечение наших бойцов дронами для СВО, а не откармливать красной икрой сомнительных бизнес-партнёров!!!
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59 мин.
А
Александр
Один стихи писал когда за спиной всё разворовывали, другой начальнику развлекухи устраивал. Остальные - обустраивались и в смокингах щеголяли. Гоняли клоунов за неудачные шутки. А тут опа - нож у горла. И ку-ууу!! Парни выдержат! А на что нарядные щеголи годятся пока не ясно. Диваны гудят. А толку?
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2 мин.
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