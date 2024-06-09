"ОФИЦЕРОВ НАТО НАКРЫЛО ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ": КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, О КОТОРОМ МОЛЧАТ СВОДКИ, НАЧИНАЕТСЯ

Вот эти самые два миллиарда рублей которые просрали на ПЭМФ можно было пустить на обеспечение наших бойцов дронами для СВО, а не откармливать красной икрой сомнительных бизнес-партнёров!!!

А

Александр

Один стихи писал когда за спиной всё разворовывали, другой начальнику развлекухи устраивал. Остальные - обустраивались и в смокингах щеголяли. Гоняли клоунов за неудачные шутки. А тут опа - нож у горла. И ку-ууу!! Парни выдержат! А на что нарядные щеголи годятся пока не ясно. Диваны гудят. А толку?