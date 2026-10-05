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Несмотря на проблемы с энергетикой, Украина начала поставки своего газа в Европу

Несмотря на проблемы с энергетикой, Украина начала поставки своего газа в Европу

Накануне начала отопительного сезона Украина, несмотря на очевидные проблемы с энергетикой и приближающуюся «зиму судного дня», начала поставки в страны Евросоюза своего природного газа.

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