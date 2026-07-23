Влияние цвета на здоровье человека

В изучении влияния цвета на человека заинтересованы многие науки, так как цвет играет большую роль в нашей жизни, от него зависят отношения между людьми: • физика, особенно оптика, изучающая все, что происходит вне зрительной системы • физиология, изучающая все, что касается функционирования глаза, формирования изображения, обработки, кодирования и передачи нервных сигналов от сетчатки в мозг • психология: все, что касается интерпретации нервных сигналов и восприятия цвета • психофизика, которая изучает связь между стимуляцией и реакцией зрительной системы (колориметрия часть психофизики).