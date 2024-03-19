Польша и Германия формируют бронетанковую коалицию для Украины

ФРГ и Польша будут вместе работать над увеличением производства боеприпасов для Украины. Кроме того, страны анонсировали совместную коалицию для поставок Киеву бронетехники, сообщает Wrost со ссылкой на брифинг главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.