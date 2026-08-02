«Национальный пантеон Украины»: как Зеленский плюнул в лицо полякам

Виктор ГОРОДЕЦКИЙ Отношения Киева и Варшавы оказались под угрозой, но вряд ли испортятся окончательно На Украине национализм и почитание пособников нацистской Германии за последние несколько лет прошли путь от взглядов маргинальных слоёв общества до общегосударственной идеологии.