Supertanker Rates Slip From Record Highs

Supertanker rates have retreated slightly after touching an all-time high earlier this month, with the price of chartering a very large crude carrier for a trip from the Gulf Coast to China at $634,974 per day, according to Baltic Exchange data cited by Reuters.
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