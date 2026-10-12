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Supertanker Rates Slip From Record Highs

Supertanker rates have retreated slightly after touching an all-time high earlier this month, with the price of chartering a very large crude carrier for a trip from the Gulf Coast to China at $634,974 per day, according to Baltic Exchange data cited by Reuters.

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