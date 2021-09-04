Listaj

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Гордышев
    Да шо вы хлопцы, ЗЕ это же наш казаче«Аплодирую стоя!»...
  • 1941-1945
    Окупанты России прищемили бандеровцам яйца в тисках Они бы рады по скакать Да тиски мешают Труба их кормила содержал...«Будет принципиал...
  • Саша Николаев
    Возвращаться-некуда будет..))В Британии пригро...

Захарова остроумно сравнила Украину с рыбой на сковороде в ответ на «выход» из Минска-2

Захарова остроумно сравнила Украину с рыбой на сковороде в ответ на «выход» из Минска-2

Захарова остроумно сравнила Украину с рыбой на сковороде в ответ на "выход" из Минска-2Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела остроумное сравнение Украины с рыбой на сковороде в ответ на заявление Киева по Минским соглашениям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх