Захарова остроумно сравнила Украину с рыбой на сковороде в ответ на «выход» из Минска-2

Захарова остроумно сравнила Украину с рыбой на сковороде в ответ на "выход" из Минска-2Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела остроумное сравнение Украины с рыбой на сковороде в ответ на заявление Киева по Минским соглашениям.