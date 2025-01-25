Диета на мясе и сыре довела жителя Флориды до того, что холестерин начал проступать на коже

Врачи из Тампы, штат Флорида, сообщили о необычном случае: у мужчины, придерживающегося «мясоедской диеты», уровень холестерина в крови стал настолько высоким, что он начал откладываться под кожей в виде желтоватых узелков.
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