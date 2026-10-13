Искусственная сетчатка, мозговые органоиды и солнечные панели: SpaceX запустила космический корабль Dragon к МКС — и он вернется на Землю

Другие космические грузовики, в том числе российский «Прогресс», на Землю не возвращаются — они сгорают в атмосфере SpaceX запустила очередную грузовую миссию к Международной космической станции (МКС).
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