Пока лидеры западных стран пытаются своей волей установить максимальный уровень цен на российскую нефть, а зарубежные специалисты и биржи строят прогнозы относительно стоимости природного газа и перспектив прохождения Европой отопительного сезона, в самой России и в ее ближайших окрестностях происходят куда как более интересные события На днях энергетики страны совместно с правительством Белгородской области отправили […] Сообщение Донбасс будет стальной опорой России появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.