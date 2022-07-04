Наш потерянный мир

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Донбасс будет стальной опорой России

Пока лидеры западных стран пытаются своей волей установить максимальный уровень цен на российскую нефть, а зарубежные специалисты и биржи строят прогнозы относительно стоимости природного газа и перспектив прохождения Европой отопительного сезона, в самой России и в ее ближайших окрестностях происходят куда как более интересные события На днях энергетики страны совместно с правительством Белгородской области отправили […] Сообщение Донбасс будет стальной опорой России появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.

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