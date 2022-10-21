Гуманитарная ситуация на освобождённых территориях ЛНР, присоединённых к России, остаётся тяжелой. Людям требуется помощь

Гуманитарная ситуация на севере ЛНР, особенно в Лисичанске и Северодонецке, на данный момент остаётся достаточно тяжелой – данные города достаточно сильно пострадали от боевых действий, серьёзные повреждения получила гражданская инфраструктура, поэтому подавляющая часть местных жителей продолжает оставаться без отопления, света и воды.