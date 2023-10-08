Экс-советник Федуна Камоцци: "Спартак" может проиграть только себе

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что красно-белым под силу выиграть матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у столичного ЦСКА, если будет достаточное желание.
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