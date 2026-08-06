Последовательный гибрид Geely EX5 EM-R для России: комплектации и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе российское представительство компании Geely анонсировало скорое появление на нашем рынке кроссовера EX5 EM-R, главной особенностью которого стала гибридная силовая установка последовательного типа.
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