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Последовательный гибрид Geely EX5 EM-R для России: комплектации и цены

Последовательный гибрид Geely EX5 EM-R для России: комплектации и цены

Последовательный гибрид Geely EX5 EM-R для России: комплектации и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе российское представительство компании Geely анонсировало скорое появление на нашем рынке кроссовера EX5 EM-R, главной особенностью которого стала гибридная силовая установка последовательного типа.

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