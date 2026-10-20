Как проверить правильность начисленных налогов, воспользоваться льготами и оплатить задолженность за себя или ребенка? На вебинаре в «Татар-информе» представители УФНС России по Татарстану разъяснили порядок расчета имущественных налогов и НДФЛ, а также ответили на вопросы жителей республики.