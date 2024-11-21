ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Резервы РФ в золоте впервые превысили $200 млрд

Резервы РФ в золоте впервые превысили $200 млрд

Золотые резервы России к ноябрю впервые в истории страны превысили $200 млрд, выяснили «Известия». В то же время в физическом выражении объем резервов РФ в золоте с начала года практически не изменился — он составляет 75 млн тройских унций (или 2,33 млрд т).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх