Резервы РФ в золоте впервые превысили $200 млрд

Золотые резервы России к ноябрю впервые в истории страны превысили $200 млрд, выяснили «Известия». В то же время в физическом выражении объем резервов РФ в золоте с начала года практически не изменился — он составляет 75 млн тройских унций (или 2,33 млрд т).