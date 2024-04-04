Жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой построят в Новой Москве

Новый жилой проект с социальной и коммерческой недвижимостью построят вблизи станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии