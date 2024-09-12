В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США будут угрожать России эскалацией. О возможном негативном последствии его избрания заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), его запись доступна в Telegram.