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В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России

В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США будут угрожать России эскалацией. О возможном негативном последствии его избрания заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), его запись доступна в Telegram.

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