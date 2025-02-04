Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время видеоконференции, главарь киевского режима семь раз соврал собеседнику, временами противореча самому себе.
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