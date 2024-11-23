Владислав не мог иначе.Для многих хоккеистов подготовка к официальному матчу — настоящий ритуал. Одни в дни ответственных игр не разговаривают даже с родными и уж тем более не отвечают на телефонные звонки друзей.
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