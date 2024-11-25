Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией

Электронные сигареты могут привести к развитию эректильной дисфункции в любом возрасте. Такое утверждение опубликовал в своем Telegram-канале врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.
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