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В финале новогодних каникул на Москву обрушится снежный заряд

В финале новогодних каникул на Москву обрушится снежный заряд

В период 9–10 января в столице и Подмосковье прогнозируется до трети месячной нормы осадков. Такой уровень близок к рекорду 1960 года, когда за сутки выпало 10,2 миллиметра снегаЖителей московского региона ждет снежный финал новогодних каникул.

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