В финале новогодних каникул на Москву обрушится снежный заряд

В период 9–10 января в столице и Подмосковье прогнозируется до трети месячной нормы осадков. Такой уровень близок к рекорду 1960 года, когда за сутки выпало 10,2 миллиметра снегаЖителей московского региона ждет снежный финал новогодних каникул.