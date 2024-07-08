Павел Прилучный взял своего маленького сына на съемки

Актер Павел Прилучный привел своего крошку сына на съемки фильма. Актер из сериала «Мажор» Павел Прилучный находится в счастливом браке со своей второй женой Зепюр Брутян, от которой у них есть сын Микаэль.
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