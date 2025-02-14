Критикующий Россию чемпион ОИ отказался от похода на вечеринку к Путину: «Меня приглашали дважды»

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, бывший голкипер «Спартака» Доминик Гашек расказал, что во времена выступления за московский клуб дважды отказался от похода на мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина.
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