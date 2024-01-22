Рецидивиста из Приморья будут судить за похищение школьницы

Следком по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений по факту похищения, вымогательства и покушения на убийство, сообщает PRIMPRESS.
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