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Рецидивиста из Приморья будут судить за похищение школьницы

Рецидивиста из Приморья будут судить за похищение школьницы

Следком по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений по факту похищения, вымогательства и покушения на убийство, сообщает PRIMPRESS.

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