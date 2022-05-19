«Проще, элегантнее, быстрее»: вице-премьер Григоренко рассказал о цифровизации и дебюрократизации

В условиях санкций решения должны быть эффективными и оперативными. По каким направлениям наше правительство ускорилось аж в 5 раз? Как наказывать тех, кто в нынешней обстановке готовит нормативные акты, спустя рукава? Сколько миллиардов рублей экономит бизнесу мораторий на проверки? Не ведет ли упрощение порядка получения лицензий и разрешений к росту рисков? И станут ли апогеем цифровизации похороны бюрократии? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ ответил вице-премьер Дмитрий Григоренко.