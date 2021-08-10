Что стало с собакой и щенками, которых люди нашли у дороги

Уши, лапы, хвостВ мире животныхЧто стало с собакой и щенками, которых люди нашли у дорогиМного людей прошло мимо коробки, в которой лежала собака и щенки. Прохожие делали вид, что не замечают животных.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАленка 666Хорошо ещё, когда приют есть. Часто вижу несчастных животных, а помочь не могу. На гостиницу денег нет, а в приюты не берут - переполненыЭлеонора КоганСпасибо доброму мужчине за спасение собачки и её щеночков.Жаль, что один щеночек погиб.ИРИНА СмирноваКакие лапочки песики!Комментировать
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