Уши, лапы, хвост

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Что стало с собакой и щенками, которых люди нашли у дороги

Что стало с собакой и щенками, которых люди нашли у дороги

Много людей прошло мимо коробки, в которой лежала собака и щенки. Прохожие делали вид, что не замечают животных.

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Аленка 666
Хорошо ещё, когда приют есть. Часто вижу несчастных животных, а помочь не могу. На гостиницу денег нет, а в приюты не берут - переполнены
Элеонора Коган
Спасибо доброму мужчине за спасение собачки и её щеночков.Жаль, что один щеночек погиб.
ИРИНА Смирнова
Какие лапочки песики!

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