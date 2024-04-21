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CAR

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  • Nadezzhda
    Темп технологий китайского автопрома на данный момент самый высокий)) Я за их новинками не успеваю!Седан BAIC U5 Plu...
  • Вениамин
    Агрессивная рекама в действии, но лично я бы не стал связываться с тем же тигуаном, а взял витару, на и надёжней и в ...В России назвали ...
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    Идите вы со своим вариатором сами знаете кудаНазваны самые деш...

Стали известны сроки начала продаж кроссоверов VGV в России

Стали известны сроки начала продаж кроссоверов VGV в России

Автомобильная компания "Мотор-Плейс", которая выступает дистрибьютором на российском автомобильном рынке китайской марки VGV, готовится к запуску продаж двух новых моделей кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus.

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