Стали известны сроки начала продаж кроссоверов VGV в России

Автомобильная компания "Мотор-Плейс", которая выступает дистрибьютором на российском автомобильном рынке китайской марки VGV, готовится к запуску продаж двух новых моделей кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus.
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