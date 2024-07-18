Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить Москву в срыве мирных переговоров. Перед этим Киев показательно проведет кампанию по организации второго «мирного саммита», но так, чтобы Россия отказалась от участия.
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