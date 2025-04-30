Филиппинский сенатор заявил о желании выдворения посла КНР

Заявление о большом желании выдворить посла Китая из Филиппин за предполагаемое вмешательство в предстоящие выборы сделал филиппинский сенатор Фрэнсис Толентино 30 апреля в ходе своего выступления перед журналистами.
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