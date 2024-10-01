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Названа величина индексации маткапитала в 2025 году

С 1 февраля следующего года материнский капитал будет увеличен на 7,3%. Для первого ребенка эта сумма составит 676 000 рублей, а для второго 893 000 рублей, при условии, что сертификат не использовался ранее.

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