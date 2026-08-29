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Царьград

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Рейтер сообщает о непрерывных взрывах и стрельбе в Ниамее

Рейтер сообщает о непрерывных взрывах и стрельбе в Ниамее

В Ниамее, столице Нигера, раздаются звуки стрельбы и взрывов. Агентство Рейтер, ссылаясь на очевидцев, сообщает о непрерывных боевых действиях в нескольких районах столицы.

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