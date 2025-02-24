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Долги коротко: участников СВО допустят к внесудебному банкротству

Долги коротко: участников СВО допустят к внесудебному банкротству

Участников спецоперации допустят к внесудебному банкротству. Бойцам разрешат списать до 1 млн рублей долгов, при этом взыскание не будет накладываться на выплаты за военную службу (по аналогии с получателями детских пособий и пенсионерами).

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