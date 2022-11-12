Дер-Аргучинцев набрал 2+1 в матче с «Гранд Рэпидс». У него 12 очков в 11 матчах за фарм «Торонто» в АХЛ

Семен Дер-Аргучинцев набрал 2+1 в матче АХЛ с «Гранд Рэпидс». 22-летний российский форвард «Торонто Марлис» был признан 2-й звездой встречи, несмотря на полезность «минус 3» и поражение своей команды (4:5 ОТ).
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