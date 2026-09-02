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Воронежские новости

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В Воронеже открылся новый корпус школы №103

В Воронеже открылся новый корпус школы №103

Проблема переполненности в Шилово стояла остро: первый корпус школы, рассчитанный на 1 224 места, фактически вмещал около 3 500 детей — из‑за этого занятия приходилось проводить в две смены.

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