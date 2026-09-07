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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вадим Немков и Сергей Билостенный проведут бой за пояс PFL

Чемпион PFL в тяжелом весе Вадим Немков проведет бой с Сергеем Билостенным . Поединок состоится 14 ноября в Дубае.

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