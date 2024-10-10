У Джастина Бибера появились проблемы с психикой на фоне скандала с Пи Дидди

У Джастина Бибера начались проблемы на фоне скандалов, связанных с Пи Дидди: в сети считают, что певец в подростковом возрасте подвергся насилию со стороны рэпера.
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