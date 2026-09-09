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ТОЛК

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Еще погреемся: очень жаркая погода установилась в Алтайском крае

Еще погреемся: очень жаркая погода установилась в Алтайском крае

10 сентября в Алтайском крае ожидается до +27.+32 градусов. День пройдет без осадков. В утренние часы местами опустится туман.

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