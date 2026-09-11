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Царьград

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Юнашев заснял у индийских девушек на «Иннопроме» электромухобойки

Юнашев заснял у индийских девушек на «Иннопроме» электромухобойки

На выставке «Иннопром» в Индии, организованной министерствами России и Индии, Александр Юнашев заснял у индийских девушек устройства, напоминающие теннисные ракетки.

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