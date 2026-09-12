Вице-губернатор Кирилл Поляков поздравил Пролетарский завод с 200-летним юбилеем

11 сентября Пролетарский завод в Санкт-Петербурге отпраздновал 200-летний юбилей. Вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе торжественного мероприятия отметил вклад предприятия в развитие промышленного потенциала Северной столицы, а также выразил благодарность коллективу завода за профессионализм и преданность делу.