В Иркутской области полицейские и общественники провели День памяти погибших в ДТП

Накануне сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» совместно с представителями общественного совета, юными инспекторами движения и муниципальным ресурсным центром «Успех» провели мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
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