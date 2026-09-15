В Париже полицейские вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплату

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов Франции вышли на демонстрацию в Париже, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.
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