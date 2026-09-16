В Бельгии стоматолог насиловал пациенток, называя свои действия «гигиеной горла»

В Бельгии стоматолог на протяжении многих лет насиловал пациенток под видом несуществующей процедуры, свои действия он называл «гигиена горла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трампу поставили ...
- Силуанов выступил...
- В Москве вновь ид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым