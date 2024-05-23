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Биологи создали "страшное" средство для отпугивания клещей

Биологи создали "страшное" средство для отпугивания клещей

Новое средство против клещей, которое разработали ученые, действует безотказноКлещи являются переносчиками многих опасных заболеваний, в том числе энцефалита и боррелиоза.

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