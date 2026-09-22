Сафонов назвал номинацию на звание лучшего вратаря мира итогом тяжелой работы

Российский голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на включение в число номинантов на премию лучшему вратарю мира по итогам 2026 года.
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